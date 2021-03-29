نبيه بري: لبنان سيغرق كسفينة تيتانيك إذا لم تتشكل حكومة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني اليوم الاثنين إن لبنان سيغرق مثل سفينة تيتانيك إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة.

وذكر بري في افتتاح جلسة للبرلمان "البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة وسنغرق كسفينة تيتانيك من دون استثناء".

ويشهد لبنان أزمة مالية طاحنة تشكل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وبدون تشكيل حكومة جديدة لن تتمكن من تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات خارجية.

لكن هناك خلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة منذ شهور.

ووافق البرلمان اليوم الاثنين على قرض بقيمة 200 مليون دولار يُخصص لصالح واردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء.

وجاءت موافقة المجلس على القرض بعد أن قال وزير الطاقة إنه لم تعد هناك أموال للواردات بعد مارس آذار.

وأُغلقت محطة الزهراني للكهرباء، وهي واحدة من محطات الكهرباء الأربعة الرئيسية في لبنان، بعد نفاد الوقود لديها.

وقال بري "حسنا فعلت اللجان المشتركة بإعطاء سلفة الكهرباء، لأننا أمام تعتيم البلد نهائيا، وبين أن يقول الناس إن المجلس النيابي عتم البلد أو أعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني".