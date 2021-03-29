مصر: بدء تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بنجاح

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع صباح اليوم الاثنين بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية (ايفر غيفن) الجانحة بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر.

وأشار الفريق ربيع في بيان الى تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80 بالمئة وابتعاد مؤخرتها عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من اربعة أمتار مبينا أنه من المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه الى أقصى ارتفاع له في وقت لاحق اليوم بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه "رسالة طمأنة" للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة "بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة (البحيرات) لفحصها الفني".

وأشاد الفريق ربيع برجال هيئة قناة السويس "الابطال" الذين قاموا بهذا العمل مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه مع ثقته الكاملة بانجاز العمل بنسبة 100 بالمئة.