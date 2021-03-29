شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: المصريون نجحوا في إنهاء أزمة السفينة رغم التعقيد الفني الهائل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على نجاح المصريين في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

وقال الرئيس المصري في تغريدات نشرها بحسابه على «تويتر» عقب نجاح عملية تحريك السفينة اليابانية بالقناة: لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس على الرغم من التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، ليطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.

وأضاف الرئيس المصري: إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنياً وعملياً في إنهاء هذه الأزمة.

وتابع الرئيس المصري: «لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوماً، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهداً أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.»..وسلاماً يا بلادي