الصحف العالمية تحتفي بنجاح تعويم السفينة الجانحة.. ومميش: التأكد من سلامتة السفينة قبل مغادرتها للقناة

الشارقة - اميمة ياسر - أحمد أبو عقيل

تصدر نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس اليوم الإثنين، وتحريكها بنسبة 80%، عناوين الصحف العالمية، وأبرزت جميعا الخبر على صدارة مواقعها الإلكترونية، وأعربت عن آمالها لفتح القناة سريعا مرة أخرى أمام حركة السفن لاستئناف حركة التجارة بأهم الممرات المائية فى العالم.

إندبندنت البريطانية

صحيفة إندبندنت البريطانية سلطت الضوء على نجاح فرق الإنقاذ لتحريك السفينة الجانحة فى قناة السويس، وقالت فى تقرير على موقعها الإلكترونى، إن القاطرات وفرق الإنقاذ استغلوا المد المرتفع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ليتمكنوا من تحريك جزئى للسفينة أيفر جيفن، التي تحمل حاويات بين آسيا وأوروبا، وعلقت فى القناة منذ يوم الثلاثاء الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحرير الجزئى للسفينة جاء بعد جهود مكثفة باستخدام 10 قاطرات عندما أدى اكتمال القمر إلى ارتفاع المد وزاد منسوب المياه بالقناة.

وتحدثت الصحيفة عن المخاوف السابقة من استمرار جنوح السفينة لأسابيع، وقالت إن خبراء الاقتصاد أشاروا إلى تعطيل أن إيفر جيفن لمرور السفن بالقناة لن يكون له تأثير على الأرجح على التجارة العالمية لأكثر من أسابيع قليلة.

فاينانشيال تايمز البريطانية

من ناحية أخرى، قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن تعويم السفينة جزئيا يرفع الآمال بآن واحدا من أهم الطرق التجارية فى العالم سيتم إعادة فتحه قريبا والسماح بعبور السفن من خلاله. ونقلت الصحيفة تصريح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إن الهدف تحريك إيفر جيفين فى الصباح بعدما تم إبعاد مؤخرة السفينة عن الجدار الغربى للقناة. وأضاف أنه تم تعويم السفينة بنسبة 80% لأن المقدمة لا تزال عالقة جزئيا.

وأوضحت الصحيفة أن الأنباء عن حدوث إنجاز فى أزمة السفينة الجانحة قد أدت إلى تراجع فى أسعار النفط حيث انخفض خام برنت بنسبة 2%، ليصل على 63.52 للبرميل، بينما تراجع خام متوسط غرب تكساس بنسبة مشابهو ليصل على 59.73 دولار للبرميل.

نيونيورك تايمز

فى الصحف الأمريكية، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن السفينة إيفر جيفين EVER GIVEN ، قد تم إعادة تعويمها جزئيا فى صباح اليوم الاثنين، وأصبحت شبه حرة مما يزيد الآمال باستئناف المرور قريبا فى قناة السويس والحد من التداعيات الاقتصادية لهذا التعطيل.

وأضافت الصحيفة أن القمر والمد والجزر قدم مساعدة لفرق الإنقاذ التي تعمل فى البر والبحر لمدة خمسة أيام وليال متتالية، ومع تضخم مستويات المياه بين عشية وضحاها، أثمرت الساعات التي شهدت أعمال الحفر عن إعادة تعويم السفينة ببطء، بحسب ما قال المسئولون.

الرئيس السيسي

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على نجاح الجهود المصرية، صباح اليوم الاثنين، في تعويم السفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفن" في قناة السويس من الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس السيسي:" لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.

وتابع السيسي:" إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة".

وأضاف الرئيس:" لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.

وسلاما يا بلادي.

الفريق مهاب مميش

وقال الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس المصريورئيس هيئة قناة السويسي السابق إن الخطوة المقبلة في التعامل مع السفينة الجانحة هي "التأكد من سلامتها"