الرئيس السيسي: نجح المصريون في إنهاء أزمة السفينة الجانحة وأثبتوا أنهم على قدر المسؤولية

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على نجاح الجهود المصرية، صباح اليوم الاثنين، في تعويم السفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفن" في قناة السويس من الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس السيسي:" لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.

وتابع السيسي:" إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة".

وأضاف الرئيس:" لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.

وسلاما يا بلادي.