هشم رأسه بالفأس.. شاب يقتل والده في بني سويف والتحريات تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أقدم شخص في العقد الثالث من العمر، بمركز الواسطى شمالي محافظة بني سويف، على قتل والده بضربه بفأس على رأسه، اليوم الاثنين.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى قسم شرطة الواسطى، بإقدام الشاب "أ.ش.س" مقيم في عزبة سليمان وهبة التابعة لقرية اطواب بدائرة المركز، على قتل والده بضربه بفأس.

انتقلت قوة من ضباط المباحث بقيادة المقدم أحمد البدوي مفتش مباحث الواسطى، والرائد محمود فؤاد رئيس مباحث المركز، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة، وجرى حجزه في أحد المستشفيات من قبل، وأن مشادة كلامية نشبت بينه وبين والده، تطورت إلى اعتدائه بالضرب على والده بفأس في رأسه، فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وإلقاء القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة.