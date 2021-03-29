بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب التسلق في القاهرة.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (3جهاز لاب توب - هاتف محمول) من داخل الشقة محل سكنه .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق ".

كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب " التسلق "واعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة مساكن بذات السلوب.

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.