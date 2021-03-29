ماليزيا تسجل 941 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الإثنين، تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

قال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله - في تصريح نقلته صحيفة (ملاي ميل) الماليزية - إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ماليزيا وصل إلى 342 ألفًا و885 حالة، فيما تجاوز عدد حالات التعافي 327 ألف حالة منذ بداية الجائحة، بينما بلغت حصيلة الوفيات ما يزيد على 1255 حالة.

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وفي سياق متصل أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 1ر127 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوز

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عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 535 مليون جرعة. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 127 مليونًا و 117 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 1ر72 مليونا، فيما يقترب إجمالي الوفيات من المليونين و 784 ألف حالة. وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 535 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين وبولندا والمكسيك وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا. وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقّحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان. تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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