روسيا تُسجل 8 آلاف و711 إصابة و 293 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

ياسر رشاد - القاهرة -

سجلت روسيا 8 آلاف و711 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و528 ألفا و543 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" - في بيان، اليوم الاثنين أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأشار البيان إلى تسجيل 293 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 98 ألفا و33 حالة وفاة.

وأضاف أن 7 آلاف و280 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و146 ألفا و408 أشخاص.

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وأوضح البيان أن العاصمة الروسية "موسكو"



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سجلت 1612 إصابة من الإصابات الجديدة و49 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ697 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 595 إصابة.وفي سياق متصل أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 1ر127 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 535 مليون جرعة. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 127 مليونا و 117 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 1ر72 مليونا، فيما يقترب إجمالي الوفيات من المليونين و 784 ألف حالة. وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 535 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين وبولندا والمكسيك وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا. وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقّحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان. تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

روسيا تُسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا و447 وفاة

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