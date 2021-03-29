الصحف اللبنانية: الملف الحكومي بحالة جمود في ظل الخلاف القوي بين عون والحريري

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الصحف اللبنانية، الصادرة صباح اليوم، أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة لم يغادر "مربع الجمود" في ظل غياب أي مبادرة عملية تخرق جدار التصلب والنزاع على الحصص الوزارية والمطالب بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه فريق السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل)، مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

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ذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، يعمل على بلورة مجموعة من الأفكار في سبيل صياغة مبادرة تستهدف حل الأزمة

الحكومية والخروج من حالة الفراغ المستمرة منذ حوالي 8 شهور، قوامها ترؤس سعد الحريري لحكومة من الاختصاصيين (الخبراء) ومراعاة "هواجس كافة الأطراف السياسية من دون حصول أي فريق على الثُلث الوزاري المعطل داخل الحكومة".وأشارت الصحف إلى أن المساعي التي يعمل عليها بري، لا تزال في طور الأفكار ولم ترق حتى الآن إلى كونها مبادرة متكاملة، وأن من بين الأفكار الجدية المطروحة إمكانية التفاهم مع "الحريري" للتخلي عن تمسكه بتشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيرًا، وأن يتم توسيع التركيبة الحكومية بحيث تضم ما بين 20 إلى 24 وزيرًا.

وأجمعت الصحف على أن التوتر الشديد بين عون والحريري في أعلى المستويات، وأن الخلاف المستحكم بينهما والذي انفجر مؤخرا، لن يكون من السهل معه أبدا القفز فوق تداعياته لمحاولة إحياء أي وساطة داخلية قبل "تبريد الأجواء".. لافتة إلى أن الأمر بلغ مرحلة العداء والقطيعة بينهما.

وقال عدد من الصحف إن كل الدلائل والأوراق والوثائق المتبادلة في اللقاءات والمشاورات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أثبتت أن عون وفريقه السياسي يتشبثان بـ "الثُلث الوزاري المعطل" داخل الحكومة الجديدة، على الرغم من النفي المتكرر للفريق الرئاسي بمطالبته بهذا الأمر.

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