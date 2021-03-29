مصر تطمئن العالم بشأن استئناف حركة الملاحة بالسويس

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه رئيس هيئة قناة السويس رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريباً، وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وقال الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، إن تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بدأ بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر.

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وأضاف ربيع فقد تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وابتعاد مؤخر السفينة عن الشاطئ بمسافة 102 أمتار، بدلا من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى، مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا، ليصل إلى مترين، بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل، لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.