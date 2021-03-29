مصر تنفي تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال تكريك السفينة الجانحة

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

نفت الحكومة المصرية تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، مؤكدة أن الأنفاق بعيدة تماماً عن المنطقة التي تمت بها أعمال التكريك، وأن المنطقة لا يتواجد بها أي أنفاق.

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة، مجلس الوزراءالمصري وهيئة قناة السويس نفتا تلك الأنباء، مؤكدان أنه لا صحة لتأثر بالقناة.

وأشار مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم، إلى أن أعمال التكريك تمت بطريقة آمنة، وروعي فيها أقصى معايير الأمان الملاحي، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات وتحري الدقة فيما يتم تداوله عن قناة السويس من مصادرها الرسمية.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80 %، على أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له.

وطمأن رئيس هيئة قناة السويس، المجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني، مشيدا برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100 %.