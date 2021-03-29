بعد تعويم «إيفر غرين».. عبور السفن يستغرف 3 أيام

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أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن عبور السفن المنتظرة عند مداخل القناة سيستغرق «ثلاثة أيام ونصف تقريبا» بعد تعويم حاملة الحاويات البنمية الجانحة في المجرى الملاحي الدولي منذ أسبوع.

وقال ربيع إن «العمل في القناة سيستمر على مدار 24 ساعة» عقب تعويم السفينة الجانحة ويتوقع أن يستغرق عبور السفن المنتظرة عند مداخل الممر المائي «ثلاثة أيام ونصف تقريبا» بعد ذلك.

وبحسب موقع «لويدز ليست» فإن عدد السفن التي تنتظر عبور قناة السويس بلغ صباح الاثنين 425 سفينة.

وأعلن ربيع في وقت سابق صباح الاثنين انه «تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 مترا بدلا من 4 أمتار».

وتوقع أن تتم عملية تعويم السفينة بالكامل عند «استئناف مناورات الشد والقطر في الساعة الحادية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي (09،30 تغ)»، موضحا أن حركة المد تبلغ أقصاها في هذا التوقيت فيرتفع منسوب المياه في القناة.