مستشار رئيس هيئة قناة السويس سابقا يفسر لـ "الاتحاد" سبب ميل السفينة البنمية الجانحة

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

فسر المستشار السابق لرئيس هيئة قناة السويس اللواء بحري إيهاب طلعت البنان، الميل الموجود في سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، بعد الإعلان عن بدء تعويمها بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر بواسطة 10 قاطرات عملاقة، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80 %.

وقال البنان لـ "الاتحاد"، إن هناك نسبة ميل بسيطة في السفينة بعد نجاح تعويمها بنسبة 80%، مؤكدا أن الميل طبيعي جدا وسيتم استعادة توازنها بعد الانتهاء من التعويم عبر إعادة تعبئة خزانات المياه التي تُدعى "خزانات التوازن"، والتي تم تفريغها من قبل مهندسي هيئة قناة السويس خلال الأيام الماضية لتخفيف وزن السفينة.

وشدد الخبير الملاحي المصري على استئناف مناورات التعويم مع أول مد عالي وسيتم سحبها إلى منتصف القناة، مؤكدا أنه سيتم فحص السفينة بعد تحريكها إلى منطقة البحيرات من قبل هيئة إشراف دولية لتحديد مدى صلاحيتها للإبحار من عدمه.

وأكد البنان أن هذه عمليات في منتهى التعقيد وليس سهلة وتحتاج إلى قرارات غير متسرعة وهو ما تقوم به هيئة قناة السويس بالفعل، مشيرا إلى أن الأهم من التوازن هو صلاحية السفينة للإبحار، إذ يُمكن للسفينة الإبحار بدرجة أو درجتين ميل دون أي مشكلة، بل يتعمد قبطان السفينة ذلك في بعض الأحيان، حسب البنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80 % وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار.

وحسب بيان رسمي من هيئة قناة السويس، الأثنين، فإنه من المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه رئيس هيئة قناة السويس، رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني، مشيدا برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100 %.