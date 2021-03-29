حاكم الفجيرة يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

بعث الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة شقيقته الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.



كما بعث الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.