حاكم دبي يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة شقيقته الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.



كما بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة شقيقته الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.