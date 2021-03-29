الارشيف / اخبار العالم

حاكم دبي يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تعزية إلى  الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة شقيقته الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

 

كما بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة شقيقته الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا