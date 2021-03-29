شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا .. إنهاء إغلاق الموجة الثالثة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت أوامر البقاء في المنازل في إنجلترا اليوم الاثنين بالسماح للناس بالالتقاء خارجها في مجموعات من ستة أشخاص لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون حث على توخي الحذر بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

كان جونسون قد أعلن في الرابع من يناير بدء إجراءات العزل العام في إنجلترا للمرة الثالثة، لكنه قال إنه يخطط للمضي قدما في مسار "حذر ولا رجعة فيه" لتخفيف القيود مع الإسراع في طرح لقاحات الوقاية من كوفيد-19.

ويتناقض هذا مع الوضع في كثير من دول أوروبا إذ أن ألمانيا وفرنسا من بين الدول التي تواجه موجة ثالثة من العدوى بفيروس كورونا المستجد ودخول المرضى المستشفيات.