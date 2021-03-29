قتيلان على الأقل في تفجيرين منفصلين بمقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شخصان على الأقل وأصيب عدد غير معروف، صباح الإثنين، في تفجيرين منفصلين في العاصمة الصومالية مقديشو.

وفق إعلام محلي، نجا سكرتير مديرية دينيلي جنوب شرقي محافظة بنادر، مهد شراوي، من تفجير استهدف سيارته أثناء عبورها في شارع عام في العاصمة الصومالية.



لكن التفجير أسفر عن مقتل 2 من المدنيين، وإصابة آخرين تصادف مرورهم بالتزامن مع التفجير الذي نجم عن عبوة ناسفة.

فيما استهدف تفجير لغم أرضي مركبة عسكرية تابعة للجيش الصومالي على مقربة من مبنى وزارة الدفاع في مقديشو.

وأفادت وسائل إعلام صومالية أن التفجير أسفر عن خسائر بشرية بين الجنود، لكن لم يتم إحصائها بعد.

ولم تعلق السلطات الصومالية على ملابسات التفجيرين حتى الآن، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما.

لكن أصابع الاتهام تشير عادة إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تنفذ هجمات مماثلة في الصومال منذ 10 سنوات.