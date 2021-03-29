السيسي يطمئن العالم ويشيد بالأيادي المصرية في إنهاء أزمة السفينة الجانحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن فخر بلاده في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، مطمئنا العالم بهذه البشرى.

والثلاثاء الماضي، جنحت سفينة الحاويات "إيفر غيفن"، التي يزيد طولها عن طول أربعة ملاعب لكرة القدم، بالعرض في مجرى قناة السويس، ما أدى إلى إغلاقه بالكامل.

وفجر اليوم الإثنين، نجحت قاطرات عملاقة في محاولة التعويم الأخيرة للسفينة العملاقة التي سدّت مجرى القناة لقرابة أسبوع.

وقال السيسي في تغريدة له على "تويتر": "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب".

