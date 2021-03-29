تمهيدا للحكم.. المرافعات في محاكمة قاتل فلويد تبدأ الاثنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ اليوم الاثنين المرافعات في محاكمة ديريك شوفين (45 عاما) الشرطي الأبيض المتهم بقتل الأمريكي صاحب البشرة السمراء جورج فلويد الذي أثارت وفاته موجة غضب واسعة واحتجاجات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى.

وبسبب انتشار الوباء، تجري المحاكمة بدون جمهور ولكن سيتم بث الجلسات على الهواء مباشرة وسيتابعها العديد من الأمريكيين عن كثب.



ووجهت إلى الشرطي في مينيابوليس تهمتا القتل والقتل غير العمد حيث ضغط في 25 أيار/مايو الماضي بركبته لمدة تسع دقائق على عنق جورج فلويد الذي كان مثبتا على الأرض ما أدى إلى اختناقه.



وأفرج عن شوفين بكفالة، ويمثل حرا منذ 9 آذار/مارس في مبنى عام في هذه المدينة الكبرى الواقعة في شمال الولايات المتحدة تم تحويله إلى معسكر محصن من أجل هذه المحاكمة.

وكانت جلسات الاستماع مخصصة حتى الآن لاختيار هيئة المحلفين، في مهمة حساسة جدا نظرا للاهتمام الإعلامي الذي تحظى به هذه المحاكمة.

ومن المقرر أن يمثل شوفين، اليوم، أمام هذه الهيئة التي تعكس تنوع سكان مينيابوليس وبين أعضائها أربعة من أصحاب البشرة السمراء.

وعلى مدى ثلاثة أو أربعة أسابيع، سيستمعون إلى حجج الطرفين وشهود وخبراء قبل أن يباشروا مداولاتهم على أن يصدر الحكم في نهاية أبريل أو مطلع مايو.

وعلى الأعضاء الـ12 في هيئة المحلفين التوصل إلى قرار بالاجماع وإلا فإن المحكمة ستعتبر باطلة ولاغية.

ومن شأن مثل هذا السيناريو أو تبرئة الشرطي أن يثير أعمال شغب جديدة في مينيابوليس على غرار التي شهدتها في نهاية أيار/مايو.

وسيحاكم الشرطيون الثلاثة الضالعون أيضا في هذه المأساة، الكسندر كوينغ وتوماس لاين وتو ثاو في أغسطس بتهمة "التواطؤ في القتل".