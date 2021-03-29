بالصور.. إجلاء المئات إثر حريق مصفاة نفط إندونيسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجلت السلطات الإندونيسية ما لا يقل عن 500 شخص من قرية، بعد اندلاع حريق هائل في مصفاة بيرتامينا بالونجان شمال إندونيسيا.

وقالت شركة "برتامينا" الإندونيسية الحكومية للنفط، اليوم الإثنين، إنها تكافح للسيطرة على حريق ضخم بمصفاة بالونجان التابعة لها في جاوة الغربية.



وقامت السلطات بنقل سكان قرية بالونجان إلى مركزي إيواء، وحثتهم على التزام الهدوء، والابتعاد عن النيران.





وأفاد موقع "ريبوبليكا" الإخباري نقلاً عن رئيس وكالة الحماية المدنية المحلية بأن 20 شخصًا أصيبوا بجروح، بينهم 5 إصابتهم خطيرة.

وقال مسؤولو بيرتامينا إن سبب الحريق لم يتضح بعد، لكن المنطقة شهدت برقا وأمطارا غزيرة أثناء اندلاع الحريق الهائل.





وأظهرت تقارير تلفزيونية وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة ضخمة من اللهب كما أمكن سماع دوي انفجار.

وقال إيفكي سوكاريا، الأمين العام لشركة بي تي كيلانج بيرتامينا إنترناسيونال لتكرير البتروكيماويات في بيان صحفي: "أوقنا العمل للسيطرة على تدفق النفط ووقف اتساع نطاق النيران".



