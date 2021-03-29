كواليس تحرير السفينة الجانحة في قناة السويس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

حُررت سفينة الحاويات العملاقة والتي كانت تغلق قناة السويس منذ يوم الثلاثاء الماضي، وأمكن تعويمها مجدداً، وفقاً لما ذكرته خدمة إنشكيب للشحن البحري. وجنحت السفينة التي ترفع علم بنما، إيفر غيفن، في منطقة ذات مسار واحد داخل القناة خلال عاصفة رملية. وعملت جرافات وقوارب القطر على مدار الساعة لتحرير السفينة العملاقة التي يبلغ طولها 400 متراً. وأشار مزود الخدمة إلى أن ارتفاع المد خلال الليل الذي صاحبه اكتمال القمر ساعد في تحرير السفينة. وأدى إغلاق القناة إلى تعطيل سلاسل التوريد، وأحدث تأثيرات عبر الأسواق العالمية. ولم يتضح بعد موعد إعادة فتح قناة السويس، أمام حركة الملاحة. ووفقاً لهيئة قناة السويس، فإن نحو 370 سفينة تنتظر المرور من على طرفي القناة، بما في ذلك 25 ناقلة نفط، فيما تحدثت وكالة بلومبرغ للأنباء عما يصل إلى 450 سفينة في الانتظار. وتوفر قناة السويس ، التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، أقصر طريق للشحن بين آسيا وأوروبا. وقال رئيس هيئة قناة السويس إن الإغلاق تسبب في خسائر تقدر بنحو 13 إلى 14 مليون دولار يومياً للشركة المشغلة القناة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أمر بالتحضير لسيناريو تفريغ بعض الحاويات من الناقلة "إيفر غيفن" لتسهيل إعادة تعويمها.

