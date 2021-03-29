المنفي يطالب أردوغان بسحب المرتزقة من ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

كشفت الإذاعة الفرنسية أن الرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، طلب رسمياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سحب المرتزقة والخبراء العسكريين الأتراك من العاصمة الليبية طرابلس. ونقلت الإذاعة الفرنسية عن مصدر حكومي ليبي، وفق ما نقل موقع الساعة24 الليبي، أمس الأحد "نُقل طلب سحب المرتزقة والخبراء إلى السلطات التركية قبل 10 أيام في طرابلس". وأعلن الليبيون حسب المصدر أنهم سيتوقفون عن دفع رواتب المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس بعد إقامة الاتفاقية العسكرية مع حكومة فايز السراج الراحلة.

