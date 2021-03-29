الصين تتهم أمريكا والاتحاد الأوروبي بالسعي لزعزعة استقرارها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

قال متحدث باسم حكومة إقليم شينغ جيانغ الصيني اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وكندا "تتحيل" سياسياً لزعزعة استقرار الصين. وأدلى زو غيش يانغ بتصريحه في مؤتمر صحافي رفض فيه المزاعم عن إبادة جماعية في الإقليم الواقع غرب البلاد، والعقوبات التي أعلنتها حكومات دول غربية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في شينغ يانغ. وأعلنت الصين يوم السبت، فرض عقوبات على أفراد وكيانات في الولايات المتحدة، وكندا، رداً على العقوبات المفروضة على مواطنين وجماعات من الصين بسبب تعامل بكين مع أقلية الأويغور المسلمة في شينغ جيانغ.

