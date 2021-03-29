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توزيع 12.4 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في ألمانيا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 12.4 مليون جرعة لقاح ضد في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

بلغ إجمالي جرعات اللقاح ضد الموزعة في ألمانيا حتى الآن 12.4 مليون جرعة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الاثنين. وأشارت التقديرات إلى أن متوسط التطعيم اليومي في البلاد بلغ 315081 جرعة، ومن المنتظر أن يستغرق الأمر 11 شهراً لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين. ووصل عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا إلى 2.78 مليون، والوفيات إلى 75927.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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