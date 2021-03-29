كورونا حول العالم... 2.787 مليون وفاة و127.1 مليون إصابة وتوزيع 535 مليون جرعة لقاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم127.1 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي وُزعت 535 مليون. وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ127.117 مليون، واقتراب عدد المتعافين من 72.1 مليون، في حين اقتربت الوفيات من 2.784 مليون. ومن جهة أخرى أظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء توزيع أكثر من 535 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

