شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة شقيقته الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.



كما بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة شقيقته الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.