شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. وفيات «كورونا» أعلى 60% من العدد المؤكد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو سيتي-رويترز

أوضحت بيانات حكومية أن إجمالي عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا في المكسيك أكبر بنسبة لا تقل عن 60 في المئة من العدد المؤكد على الأرجح، ما يعني زيادة 300 ألف وفاة. وأوضحت البيانات المحدثة عن زيادة الوفيات والواردة في جدول نشرته وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 294287 شهادة وفاة «لها علاقة بكوفيد-19» بحلول نهاية الأسبوع السادس من العام الجاري. وهذا العدد أكبر بنسبة 61.4 في المئة من إجمالي الوفيات المؤكدة والبالغ 182301 وفاة. وقالت الحكومة مراراً إن الإجمالي الفعلي لعدد الوفيات بـ«كوفيد-19» في المكسيك أعلى بكثير من الإجمالي المؤكد، وهو واحد من أعلى المعدلات على مستوى العالم.