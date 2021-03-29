شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» عالمياً تتجاوز 126.77 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم - وكالات

تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 126.77مليون شخص، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليونين و904 آلاف و831 حالة وفاة وفق إحصاء لـ«رويترز». وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

إلى ذلك، ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها سجلت 15 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، الأحد، وذلك ارتفاعاً من ثماني حالات في اليوم السابق. وقالت اللجنة في بيانها، الاثنين، إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 90182 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.

وقالت وزارة الصحة بالبرازيل، الأحد، إنها سجلت 1656 وفاة جديدة من جرّاء الإصابة بمرض «كوفيد-19» في الساعات الأربع والعشرين الماضية و44326 إصابة أخرى بفيروس «كورونا». وبذلك ترتفع الإصابات إجمالاً إلى أكثر من 12.5 مليون والوفيات إلى 312206.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الأحد، عن تسجيل 1783 إصابة مؤكدة جديدة بـ«كورونا» و194 وفاة أخرى ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و226550 والوفيات إلى 201623. وتقول الحكومة: إنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، وأشارت أرقام منفصلة نشرتها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة إلى أن عدد الوفيات الفعلي أعلى 60 في المئة على الأقل من الأرقام المؤكدة.