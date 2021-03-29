شكرا لقرائتكم خبر عن كندا.. توجيه تهمة القتل لمنفّذ هجوم فانكوفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كندا-أ.ف.ب

وجّه القضاء الكندي، الأحد، إلى رجل يبلغ من العمر 28 عاماً، تهمة القتل، غداة ارتكابه هجوماً بسلاح أبيض في مدينة فانكوفر، في غربي كندا، أسفر عن مقتل امرأة، وإصابة ستّة أشخاص آخرين بجروح، بحسب ما أعلنت الشرطة. وقالت الشرطة في بيان، إنّ المتّهم الذي اعتُقل في مكان الهجوم يدعى يانيك بانداوجو، من دون أن توضح الدوافع المحتملة لهجومه، ولا ما إذا كانت هناك علاقة بينه وبين ضحاياه.

وكانت الشرطة قالت، السبت، إنّ منفّذ الهجوم من أصحاب السوابق. ولم تعلن الشرطة عن اسم القتيلة، مكتفية بالقول إنّها شابة تبلغ من العمر نحو 20 عاماً.

وأضافت أنّ المتّهم خضع لعملية جراحية لمعالجته من جروح أصاب نفسه بها أثناء الهجوم، مشيرة إلى أنّه قيد التوقيف. والهجوم الذي وقع، عصر السبت، بالتوقيت المحلّي في محيط وداخل مكتبة بلدية في حيّ «لين فالي» الراقي نسبياً في شمالي المدينة المطلّة على المحيط الأطلسي، أثار صدمة في طول البلاد، وعرضها.

وبثّت شبكة «سي تي في» التلفزيونية شريط فيديو ظهر فيه على ما يبدو اعتقال المهاجم الذي بدا كأنه يطعن نفسه في ساقه قبل أن يسقط أرضاً، ويعتقله عدد من عناصر الشرطة. وإضافة إلى القتيلة فقد أسفر الهجوم عن إصابة ستّة أشخاص بطعنات متفاوتة الخطورة، وقد نقلوا جميعاً إلى المستشفى لتلقّي العلاج، وفقاً للشرطة التي أكّدت أنّ حياة الجرحى ليست في خطر.