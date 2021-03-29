شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل وزاري في أستراليا بعد اتهامات بالاغتصاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني-أ.ف.ب

أجرى رئيس الوزراء الأسترالي المحافظ سكوت موريسون، الاثنين، تعديلاً حكومياً نزع بموجبه من اثنين من أبرز أعضاء حكومته حقيبتيهما الوزاريتين، وخفّض مرتبتهما في السلطة التنفيذية، ليذعن بذلك لأسابيع من الضغط الشعبي المتزايد بسبب فضيحتي اغتصاب زعزعتا الحياة السايسية في البلاد.

وقال موريسون إنّه جرّد وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، والمدّعي العام كريستيان بورتر الذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليين للحكومة، من حقيبتيهما الوزاريتين، ولكنّه أسند إليهما حقيبتين أخريين أقلّ أهمية (الخدمات الحكومية لرينولدز والصناعة والعلوم والتكنولوجيا لبورتر).

واتُّهم بورتر بأنّه اغتصب، حين كان لا يزال طالباً في 1988، زميلة له كان عمرها يومها 16 عاماً وتوفيت في يونيو/ حزيران، انتحاراً كما يبدو، في حين أنّ رينولدز متّهمة بأنها أساءت التعامل مع تحقيق في واقعة اغتصاب مفترضة ضحيّتها موظفة شابة في مكتبها بالبرلمان، وبأنّها نعتت الضحيّة المفترضة بأنّها «بقرة كاذبة».