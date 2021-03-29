شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الصين أنتجت نحو نصف الطاقة المولدة من الفحم في العالم عام 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنغهاي - رويترز

أوضحت دراسة عالمية، الاثنين، أن الصين أنتجت 53 في المئة من إجمالي الطاقة المولدة من الفحم في العالم عام 2020 بزيادة تسع نقاط مئوية عن إنتاجها قبل خمس سنوات، وذلك على الرغم من تعهداتها بخفض الانبعاثات الكربونية وبناء المئات من محطات الطاقة المتجددة.

وأشار بحث أجرته شركة «إمبر» التي تعمل في مجال أبحاث المناخ والطاقة وتتخذ من لندن مقراً لها، إلى أنه على الرغم من أن الصين أضافت رقماً قياسياً بلغ 71.7 جيجاوات من طاقة الرياح و48.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية العام الماضي فقد كانت الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي شهدت قفزة كبيرة في توليد الطاقة من الفحم. وأوضح التقرير أن توليد الصين للطاقة من الفحم ارتفع 1.7 في المئة أو 77 تيراوات/ساعة، وهو ما يكفي لرفع حصتها من إجمالي طاقة الفحم العالمية إلى 53 في المئة ارتفاعاً من 44 في المئة في 2015.

ووعدت بكين بتقليل اعتمادها على الفحم وبأن تصبح «محايدة للكربون» بحلول عام 2060. وقال مو وي يانغ كبير المحللين في «إمبر»: «إن الصين تُشبه السفينة الكبيرة، ولذلك فإن الانعطاف إلى اتجاه آخر يستغرق وقتاً».