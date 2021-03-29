شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعلن الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، إطلاق العقود الآجلة لخام مربان في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة.

وقال الجابر: من اليوم، سيبدأ التداول الحر للعقود الآجلة لخام مربان في جميع بورصات تداول النفط الخام، من سنغافورة إلى لندن، ومن أبوظبي إلى نيويورك، وستكون العقود الآجلة لخام مربان ظاهرة على شاشات التداول في كل مكان.

وأضاف: تمثل هذه العقود الجديدة قيمة نوعية ومنفعة متبادلة لجميع الأطراف، حيث سيتمكن عملاؤنا من إدارة مشترياتهم والمخاطر بشكل أفضل، في حين سنتمكّن كمنتجين من تعزيز حضورنا في السوق.

الرئيس التنفيذي لشركة بي بي برنارد لوني: إطلاق بورصة أبوظبي انتركونتيننتال يوم تاريخي لصناعة وتجارة النفط

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بدء تداول عقود خام مربان بـ 63.93 دولار للبرميل

وبدأ صباح اليوم الاثنين تداول العقود الآجلة لخام مربان، بحسب رويترز، وهي العقود الرئيسية لبورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة الجديدة للنفط، والتي تطرح خام قياس منافسا محتملا لتداول الخام في الشرق الأوسط.

وقالت بورصة إنتركونتننتال على تويتر إنه جرى تسعير العقد عند 63.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش مع تداول ألفين و132 دفعة. وتضم كل دفعة ألف برميل.

وبورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة، ومقرها أبوظبي، مدعومة من بورصة إنتركونتننتال وشركة بترول أبوظبي الوطني (أدنوك) وشركاء منهم شركات نفط كبرى. وسيجري الاحتفال بإطلاق بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة في سوق أبوظبي العالمي الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات، وقرع الجرس في بورصة نيويورك عند الساعة 05:30 بتوقيت الإمارات.

قرع الجرس في بورصة نيويورك الساعة 05:30 بتوقيت الإمارات

وسيقدم عقد مربان، التي تسعر خام أبوظبي الرئيسي الذي يشكل أكثر من نصف إنتاج أدنوك، خام قياس بديلا لخام دبي الذي تديره منصة ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس والعقود الآجلة لخام عمان التي يجري تداولها في بورصة دبي للطاقة.

وسيمكن العقد المتعاملين من المقارنة بين قيم الإمدادات المنافسة من روسيا وأوروبا والولايات المتحدة بجودة مماثلة لمربان باستخدام عدد من المشتقات التي تتم تسويتها نقدا مقابل برنت وغرب تكساس الوسيط.

ويسعر العقد الخام لشهرين مقبلين مع تحديد وسيكون موعد حلول أجل أول عقد في يونيو. وسكون تسليم العقد للعملاء على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة في إمارة الفجيرة.

ومن الشركاء الآخرين في بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة، بي.بي وتوتال وإنبكس وفيتول وشل وبتروتشاينا وجي.إس كالتكس الكورية الجنوبية إنيوس هولدنجز اليابانية بي.تي.تي التايلاندية. وتأجل إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة قرابة عامة بسبب جائحة كوفيد-19.

وستحدد أدنوك أسعار البيع الرسمية الشهرية لمربان اعتمادا على العقود الآجلة وأسعار درجات الخام الثلاث الأخرى التي تبيعها وهي داس وأم اللولو وزاكوم العلوي، وذلك بتحديد فوارق لعقود خام مربان.

يعتبر مربان خاما خفيفا منخفض الكبريت وتبلغ كثافته النوعية 39.9 درجة على مقياس معهد البترول الأمريكي ويبلغ محتوى الكبريت به 0.78 بالمئة ويبلغ إنتاجه حوالي مليوني برميل يوما، بحسب بورصة إنتركونتننتال. ومقياس معهد البترول الأمريكي للكثافة النوعية يقيس كثافة الخام.