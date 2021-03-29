شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تمدد فترة استقبال المشاركات حتى أول مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تمديد فترة التسجيل في الدورة الثامنة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي حتى الأول من مايو/ أيار؛ لتعزيز فرصة المشاركة بإتاحة المزيد من الوقت لاستكمال ملفات المشاركة وفق المعايير والشروط للراغبين في التسجيل بفئاتها المختلفة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم، على الموقع الإلكتروني للمركز https://www.igcc.ae.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحكيم الجائزة، الذي عقد أمس الاثنين عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة محمد جلال الريسي وحضور جواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي وجرى خلاله مناقشة مستجدات الجائزة وأبرز المبادرات لترشيحها في فئة أفضل مبادرة حققت تأثيراً مجتمعياً على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر الاجتماع أعضاء لجنة تحكيم الجائزة: حسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، ومحمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات، وعلي جابر، مدير عام قنوات «أم. بي. سي» وعميد كلية محمد بن راشد للإعلام، والدكتور علي سالم اللواتي، مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني، سلطنة عمان، وسامي الريامي، رئيس تحرير صحفية الإمارات اليوم، وشهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس) وفضيلة المعيني، مدير تحرير صحيفة البيان، والدكتور يسار جرار، مستشار استراتيجي.

ووفقاً لجواهر النقبي، فإن الجائزة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الجهات المعنية؛ لما حققته من مكانة عالمية في دعم فكر التميز بالاتصال الحكومي، لافتة إلى أن تمديد فترة استقبال المشاركات؛ يأتي استجابة لطلبات العديد من الأفراد في إتاحة المزيد من الوقت للتقديم بعد ورود استفسارات حول آلية التقديم والمعايير وشروط الجائزة.

ولفتت النقبي إلى تنامي معدلات المشاركة سنوياً بالجائزة، ما يعكس مكانتها وأهميتها في تطوير القطاع، لافتة إلى وعي المؤسسات والأفراد بدور الجائزة في تعزيز التنافس الإيجابي والبناء الذي ينعكس على تطوير العمل ودعم الجهود التنموية في المجتمعات.

واستحدثت الجائزة ثلاث فئات جديدة وتم إجراء تعديلات على أربع فئات سابقة تتوافق مع المستجدات العالمية وتترجم رسالتها في نشر ثقافة التميز في الاتصال الحكومي.

وتتضمن مستجدات الجائزة للتقديم المباشر فئة أفضل مبادرة للتواصل العمومي التي تستهدف إمارة الشارقة وتمنح إلى جهة حكومية خدمية استجابت لمطالب الجمهور، وساهمت في تعزيز ممارسات التواصل العمومي وأحدثت تغييراً نوعياً في آلية العمل المرتكزة إلى آراء الجمهور واحتياجاته وصولاً إلى تلبيتها من قبل الحكومة.

كما استحدثت فئة الموظف المثالي للاتصال الحكومي، التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة وموجهة إلى الموظفين الذي يعملون في الجهات الحكومية، ممن قدموا أفكاراً ساهمت في تعزيز ممارسات الاتصال الحكومي.

وشملت قائمة الفئات الجديدة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي فئة عالمية وهي أفضل ممارسات التعامل مع أزمة كورونا وتمنح إلى الجهات الرئيسية التي كانت خط الدفاع الأول في التعامل مع أزمة كورونا مثل القطاع الصحي، والقطاع الأمني، وغيرها من القطاعات التي تعاملت بشكل مباشر في التصدي للجائحة، تقديراً لاستجابتها وتعاملها مع متغيرات الأزمة وتحدياتها.

وتمنح الجائزة ل 3 جهات ممن قدموا نموذجاً ناجحاً على المستوى المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإقليمي بالوطن العربي، والمستوى العالمي.

وأجرت الجائزة تعديلات تطويرية على فئة أفضل مبادرة حققت تأثيراً مجتمعياً- دولة الإمارات «تصويت» وكانت مخصصة لتصويت الجمهور بنسبة 100 في المئة، أما التحديث فيتمثل في تخصيص نسبة 50 في المئة لتقييم لجنة التحكيم، و50 في المئة تصويت الجمهور.

كما عدلت الجائزة على فئة أفضل شخصية مؤثرة عبر التواصل الاجتماعي - الوطن العربي- بأن يتم اختيار 3 فائزين من مختلف منصات التواصل الاجتماعي (اليوتيوب، الفيسبوك، التويتر، الانستجرام، السناب شات، التيك توك، live streaming).

واستحدثت الجائزة تعديلات على فئة أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي – التي تم فتحها لاستقبال المشاركات من كافة أنحاء الدولة بينما كانت مخصصة سابقاً للجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

وشملت التعديلات فئة أفضل صورة/ فيديو في الاتصال الحكومي؛ بحيث تنقسم إلى فئتين فرعيتين: أفضل صورة في الاتصال الحكومي، وأفضل فيديو في الاتصال الحكومي.