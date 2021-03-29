وفد «أدنوك» يطلع على منظومة «داري» بشرطة أبوظبي

أبوظبي: ”الخليج 365”

اطلع وفد من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، على خدمة الإسكان الذكية «داري»، ونتائجها المتحققة خلال زيارته لإدارة الإسكان بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، كما جرت مناقشة الشراكة الاستراتيجية وإجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات والخدمات في مجال الإسكان.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين المؤسسات الحكومية، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والمؤسسات، دعماً لخطط تكامل أدوار العمل الحكومي والمؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها الطرفان للعاملين وإسعادهم.