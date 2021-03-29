شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تعلن التحول الإلكتروني في تقديم ثماني خدمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت إدارة خدمة المشتركين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»، عن إنجاز مشروع التحول الإلكتروني لـ8 خدمات من خلال الموقع الإلكتروني www.sewa.gov والتطبيق الذكي للهيئة بهدف تيسير الإجراءات واتباع أفضل النظم وتوفير الوقت والجهد على المشتركين، ضمن مبادرة تحمل شعار «تحت أمرك».

وأوضح حامد طاهر الحاج مدير الإدارة أن الهيئة تعمل على الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة وفق أفضل المعايير العالمية، تنفيذاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة وتشجيع استخدام استخدام القنوات الإلكترونية والذكية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تدريب موظفي خدمة المشتركين لأداء مهامهم بجودة وسرعة وأمان تام، كما توفر لهم أحدث الأجهزة لمتابعة طلبات المتعاملين وإنجازها في أسرع وقت.

وأكد حسين عسكر، نائب مدير إدارة خدمة المشتركين أن التحول الإلكتروني في استقبال وإنجاز طلبات المشتركين سيساهم في سرعة إنجاز الطلبات، وضمان الدقة وتشمل الخدمات التي تم تحويلها إلى خدمات إلكترونية طلب تعديل التعرفة وطلبات مراجعة المبالغ المضافة وشكاوى ارتفاع استهلاك المياه وطلبات التقسيط وطلب تسجيل مشترك جديد (بدء الخدمة)، وطلب إقفال حساب والتظلمات والاستفسارات عامة.

وأشار إلى أن الخدمات التي يتم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني يتم إنجازها حسب نوع الخدمة والإجراءات المطلوبة من دون الحاجة لزيارة الفرع، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة واختيار خدمة «تحت أمرك» ثم الخدمة المطلوبة واستكمال البيانات.

وأوضحت مروة السويدي رئيس قسم إدارة الخدمات الذكية أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية للتيسر على المتعاملين، وتم إنجاز تحويل 8 خدمات جديدة إلى إلكترونية خلال فترة زمنية قصيرة.