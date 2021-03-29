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رئيس وزراء العراق يبحث مع ولي العهد السعودي هاتفيا مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (أ ش أ ):

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين وولي العهد السعودي مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية إن " الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اجري اتصالاً هاتفياً اليوم، برئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي لبحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف للشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة المملكة العربية في ذلك ".

وكان قد أعلن أمس الأحد عن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أنها سترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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