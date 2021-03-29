رئيس القابضة للغزل والنسيج لمصراوي: تغيير رئيس شركة غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، لمصراوي، إن القابضة قررت تغيير رئيس شركة مصر لغزل المحلة، التابعة لها.

وبحسب رئيس القابضة، تم تكليف أحمد شاكر رئيسا للشركة، بدلا من أحمد عمرو رجب، مشيرا إلى أن التغيير يأتي بعد تقييم الأداء خلال الفترة الماضية ولـ"الصالح العام".

يذكر أن عمرو، تولى ثم إدارة شركة غزل المحلة، في يوليو الماضي، ضمن حركة تغييرات واسعة أجرتها الشركة القابضة في الشركات التابعة لها.

وتعمل الشركة القابضة للغزل والنسيج، على خطة لدمج الشركات القائمة حاليا، من خلال دمج 23 شركة في 10 شركات فقط، لتكوين 3 مجمعات صناعية كبرى في المحلة الكبرى، وكفر الدوار، وحلوان.

وستشمل خطة الدمج، 22 شركة غزل ونسيج، و9 شركات حليج وتجارة الأقطان لتصبح 9 شركات غزل ونسيج وشركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان.

وتتضمن خطة الوزارة لدمج الشركات، تقليص عدد الشركات الشقيقة العاملة في نفس النشاط والتي تتنافس فيما بينها تحت مظلة القابضة للغزل والنسيج، بالإضافة إلى أن الدمج سيكون ماليا وليس نقل المصانع من أماكنها الحالية.