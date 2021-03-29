ملك البحرين يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة – (أ ش أ(:

تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اتصالا هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية .

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) صباح اليوم الاثنين أنه جرى خلال الاتصال بحث ما تضمنه إعلان ولي العهد السعودي، حول قرب إطلاق المملكة العربية السعودية لكل من مبادرتي "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر" لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم، وأهمية المبادرتين في التصدي لها من خلال أضخم برنامج تشجير في العالم، ورفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ويُعزز من مستوى جودة حياة السكان.

وأعرب ملك البحرين خلال الاتصال عن شكره لولي العهد السعودي على مبادرته واستعداد مملكة البحرين لدعم وتأييد كافة الجهود لتحقق المبادرة أهدافها.