فاوتشي: السلالات المتحورة ليست السبب الوحيد لارتفاع إصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

رغم التقدم في حالات التطعيم في الولايات المتحدة ، إلى ن الولايات الأمريكية لا زالت تسجل أرقاما مرتفعة بالفيروس، وقال كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، إن الزيادة الأخيرة في حالات كورونا في الولايات المتحدة ليست مرتبطة فقط بسلالات تم رصدها أكثر قدرة على نقل العدوى.

وذكر خبير الأوبئة والأمراض المعدية في مقابلة مع برنامج “Face The Nation”، الأحد، أن إهمال الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة العدوى، وسفر الأميركيين خلال ما يعرف باسم “عطلة الربيع”، وإنهاء قوانين ارتداء الكمامات في بعض الولايات كلها عوامل تساهم في ارتفاع الحالات.

وأضاف “نحن نأخذ التحورات الجديدة في الفيروس على محمل الجد ونشعر بالقلق، ولكن ليست هي فقط المسؤولة عن ذلك”.

الجدير بالذكر أنه بعد حوالي ثلاثة شهور من تراجع الحالات الجديدة، سجلت الولايات المتحدة زيادة 12 في المئة بمتوسط الحالات هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وفقا لتحليل شبكة “سي أن بي سي” لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وتم رصد سلالات خطيرة من الفيروس في الولايات المتحدة، مثل سلالة (B.1.1.7) التي اكتشفت في المملكة المتحدة وتحوي 23 طفرة، وكذلك سلالتي B.1.351 القادمة من جنوب أفريقيا، و P.1 من البرازيل.

وجاء تحذير فاوتشي، بعد أن اتخذت بعض الولايات خطوات لإعادة فتح اقتصاداتها، وأزالت قيودا قد فرضتها على قطاعات مثل صالات الألعاب الرياضية والمطاعم، وعزت ذلك إلى تسارع إعطاء اللقاحات وتراجع الحالات الجديدة ودخول المستشفيات.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن نحو 30 مليون إصابة بالفيروس، وأكثر من 560 ألف حالة وفاة.