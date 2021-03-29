أزمة “قناة السويس” .. تحركات لإنقاذ 60 ألف رأس من المواشي بـ5 سفن عالقة بالقناة

جدة - عبدالحي حسين - أرخت قضية السفينة الجانحة “Ever Given” في قناة السويس المصرية، بظلالها على سير الإمدادات الغذائية لعدد من البلدان، مما يهدد بأزمة بدأت تتشكل ملامحها.

وفي هذا السياق كشف وزير الزراعة المصري، أن حكومة بلاده، بدأت تتحرك لإنقاذ أعداد كبيرة من المواشي، العالقة في القناة، وفقا لما نقلته صحيفة المصري اليوم.

وأشار الوزيرإلى أن الوزارة تواصلت مع هيئة قناة السويس للتحادث مع 5 سفن تحمل رؤوس ماشية وأغنام، بإجمالي 60 ألف و400 رأس.

وكشف الوزير أنه كلف فرقا تابعة للوزارة لتوفير الخدمات البيطرية كافة للرؤوس المتواجدة على السفن الخامسة، والتأكد من عدم إصابة الرؤوس بأي مرض وبائي، وإمداد السفن بالأعلاف اللازمة.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير دولية، أن تعطل المجرى المائي لقناة السويس، التي يمر منها نحو 12٪ من التجارة العالمية قد امتد للتأثير على أسعار القهوة، مشيرة على الخصوص إلى حدوث أزمة في بورصة البن التي تتزود به أوربا من دول شرق إفريقيا.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن جان لومان، مؤسس JL Coffee Consulting والمشتري الرئيسي السابق للقهوة في، أحد أكبر محمصات القهوة في العالم قوله: “بالنسبة إلى المتداولين، سوف يتبارون لتزويد عملائهم في أوروبا.. سيستغرق حل هذا الأمر بضعة أيام إذا كنا محظوظين، وبكل الأحوال فقد وقع الضرر بالفعل”.

وتزامنا مع ارتفاع أسعار النفط الخام خلال هذه الأزمة، القلق بشأن اضطراب الإمدادات بعقود بُنّ روبوستا الآجلة المتداولة في لندن إلى الارتفاع بنسبة 2.8 بالمائة، في ارتفاع من أدنى مستوى لها في أسبوعين. وعالمياً ستؤدي الأزمة إلى تفاقم النقص العالمي في البن الذي دفع بالفعل المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أعوام.