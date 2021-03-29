مغاربة يحصدون جوائز خارج أرض الوطن

جدة - عبدالحي حسين - تمكن عدد من الفنانين المغاربة، مؤخرا، من انتزاع جوائز في مجال السينما، ضمن مهرجانات شاركوا فيها خارج أرض الوطن، وتمكنت أعمالهم من التفوق في مسابقاتها الرسمية.

ونال الفيلم المغربي “وطن ضائع” للمخرج عثمان آيت باربانا، قبل أيام، جائزة الأداء الرجالي، التي حققها بطله عبد الله بوسيك، وذلك ضمن منافسات المهرجان الإفريقي لفيلم الموبايل، الذي أقيم في العاصمة تونس.

كما فاز الفيلم الوثائقي “أمغار” للمخرج المغربي بوشعيب المسعودي بجائزة أفضل فيلم وثائقي بلغة أجنبية في المهرجان الدولي للسينمائيين في لندن 2021، الذي نظم في الأسبوع الثالث من مارس الجاري.

يذكر أن الفيلم الوثائقي المغربي “أمغار” ينافس على جوائز المهرجان الدولي للسينما الإفريقية في الأقصر في مصر، في دورته العاشرة المقامة، حاليا.