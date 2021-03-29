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شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الإمارات يعزون أمير الكويت بوفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021
بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة شقيقته الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.