حريق هائل بمصفاة نفط في إندونيسيا

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

أصيب 20 شخصا، الإثنين، في حريق هائل بمصفاة لتكرير النفط في مقاطعة "ويست جاوة" بإندونيسيا.



وقالت شركة "برتامينا" الإندونيسية الحكومية للنفط، اليوم، إنها تكافح للسيطرة على حريق ضخم بمصفاة بالونجان التابعة لها في جاوة الغربية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحريق اندلع بعد منتصف الليل بقليل.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة ضخمة من اللهب كما أمكن سماع دوي انفجار.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن حريق المصفاة التي تعالج ما يصل إلى 125 ألف برميل يوميا ناتج عن الطقس السيئ.

وأشارت برتامينا أن "سبب الحريق غير معروف لكن كانت هناك أمطار غزيرة وبرق وقت الحادث".

وقالت نينا أوجستينا، رئيسة المنطقة، إن الحريق أدى إلى إجلاء ما يقرب من ألف شخص يقطنون بالقرب من مصفاة بالونجان في إندرامايو.

وأفاد موقع "ريبوبليكا" الإخباري نقلاً عن رئيس وكالة الحماية المدنية المحلية بأن 20 شخصًا أصيبوا بجروح، بينهم خمسة إصابتهم خطيرة.