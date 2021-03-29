نجاح تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" الجانحة في قناة السويس

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

نجحت 10 قاطرات عملاقة، اليوم الاثنين، في تعويم وتحريك سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" الجانحة في قناة السويس منذ يوم الثلاثاء الماضي ما سمح لها بالتحرك واستقامة السفينة في المجرى الملاحي.



وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان له" تم البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من اربعة اتجاهات مختلفة".

وأضاف اسامة "ان السفينة القاطرة الهولندية (إيه بي إل غارد) وصلت مساء الأحد وشاركت في جهود تعويم السفينة"..مشيراً إلى أنه تم تعديل مسارها بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعدت مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.

وأعلنت شركة "إنتش كيب" لخدمات الشحن عبر حسابها على "تويتر" أن سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" التي علقت في قناة السويس أعيد تعويمها اليوم الاثنين ويجري تأمينها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر شحن، أنه تمت إعادة تعويم السفينة الجانحة بشكل شبه كامل، وأن السفينة ستخضع لفحص أولي قبل إبحارها.

وكانت سفينة الحاويات "إم في إيفر غيفن" البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا وجنحت بالعرض في مجرى قناة السويس صباح الثلاثاء فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل.