كوريا الشمالية قد تكشف عن غواصة صاروخية باليستية جديدة

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

كشفت صور الأقمار الصناعية لحوض بناء سفن في كوريا الشمالية عن نشاط مشبوه يشير إلى أن كوريا الشمالية قد تكون جاهزًة للكشف عن غواصة صواريخ باليستية جديدة في المستقبل القريب، حسبما أفاد موقع خبير أمريكي يراقب كوريا الشمالية.



وأوضح موقع 38 نورث يوم الجمعة أن صور أقمار صناعية تجارية مؤخرا لحوض بناء السفن في كوريا الشمالية سينبو على الساحل الشرقي أشارت إلى أن الحوض الجاف العائم، الذي يرسو عادة على رصيف مجاور، قد أعيد وضعه مؤخرًا على طول رصيف بناء الغواصات في قاعة البناء.

وفي إشارة إلى أن مثل هذا الترتيب غير معتاد، قال الموقع إنه أشار إلى أن "غواصة الصواريخ الباليستية الجديدة، التي كانت قيد الإنشاء منذ عدة سنوات، ربما شارفت على الاكتمال أو جاهزة للتشغيل والإطلاق في المستقبل القريب".

بدلاً من ذلك، قد يكون الرصيف الجاف موجود لتعديل محاذاة السكك الحديدية مع تلك الموجودة على الرصيف، حيث لم يتم التأكد من إطلاق أي غواصة من هذا الموقع حتى الآن.

وتقوم كوريا الشمالية ببناء غواصة جديدة، يعتقد أنها غواصة تزن 3,000 طن قادرة على حمل ثلاثة صواريخ باليستية تطلق من الغواصات. كشفت بيونغ يانغ لأول مرة عن الأصل الجديد في يوليو 2019.

حاليًا ، يُعتقد أن كوريا الشمالية لديها 70 غواصة، بما في ذلك حوالي 20 من فئة روميو تزن 1,800 طن. ولكن من المعروف أن معظمها أصبحت غير مواكبة وغير صالحة للعمليات خارج المياه الساحلية.