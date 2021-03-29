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تعرف على آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن ما يزيد على 126.77 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و904831.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                                         إجمالي الوفيات                   عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                                               548935                                30256491

 

البرازيل                                                           310550                               12490362

 

الهند                                                              161552                                11971624

 

روسيا                                                           224671                                  4510744

 

فرنسا                                                           94465                                    4508575

 

المملكة المتحدة                                         126573                                     4330030

 

إيطاليا                                                       107636                                  3512453

 

إسبانيا                                                        75010                                    3255324

 

تركيا                                                         30923                                    3179115

 

ألمانيا                                                        75860                                  2762538.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                                          عدد الوفيات                           عدد الإصابات

 

27 - العراق                                                   14177                                     827157

 

35 - الأردن                                                     6472                                      582133

 

38 - المغرب                                                  8798                                      494358

 

40 - لبنان                                                     6013                                       455381

 

41 - الإمارات                                                1477                                       453069

 

42  -                                             6643                                       387794

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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