مسلح يطلق النار في حديقة إيفرجليدز الوطنية جنوبي ولاية فلوريدا الأمريكية

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

شهدت حديقة "إيفرجليدز الوطنية"جنوبي ولاية فلوريدا الأمريكية، الإثنين، حادث إطلاق نار بينما تدخلت الشرطة للتعامل مع الموقف.



وقالت إدارة الحديقة، في تغريدة على تويتر: "حادث إطلاق نار يحدث الآن".

وأشارت إلى أن طريق الحديقة الرئيسية مغلق للسلامة العامة، مطالبة الزوار والمقيمين قرب المكان بأن يحتموا في مكانهم.

ولفتت إلى أن وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية تقوم بدوها الآن في ملاحقة المشتبه به.