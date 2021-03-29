شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أخطر سلالات فيروس «كورونا» في تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
اكتشف العلماء طفرات غير معروفة للفيروس المستجد لدى سياح قادمين من تنزانيا.
وذكرت شبكة “بلومبرج”، أنه تم العثور على السلالة الأكثر تحوراً لفيروس كورونا المستجد حتى الآن لدى مسافرين من تنزانيا، وهو الأمر الذي دفع العلماء إلى المطالبة بمزيد من المراقبة في هذا البلد، بحسب العربية.
ووفقًا لدراسات أولية، فإن السلالة الجديدة هي الأكثر خطورة من بين المكتشفة إلى الآن. وهذا الفيروس المتحور محصن ضد الأجسام المضادة، وينتقل بسهولة من ناقل إلى آخر، ويخشى العلماء من أن اللقاحات الحالية قد تكون عديمة الفائدة ضده.
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