شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | قناة السويس.. مئات السفن تنتظر المرور بعد تحرر «إيفر جيفن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحررت سفينة الحاويات العملاقة، والتي كانت تغلق قناة السويس منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم تعويمها مجددا، وفقا لما ذكرته خدمة إنشكيب للشحن البحري.

وجنحت السفينة التي ترفع علم بنما، إيفر جيفن، عن مسارها في منطقة ذات مسار واحد داخل القناة خلال عاصفة رملية، وعلى الفور عملت جرافات وقوارب القطر على مدار الساعة لتحرير السفينة العملاقة التي يبلغ طولها 400 متر.

وأشار مزود الخدمة إلى أن ارتفاع المد خلال الليل، الذي صاحبه اكتمال القمر ساعد في تحرير السفينة، وكان إغلاق القناة أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وأحدث تأثيرات عبر الأسواق العالمية.

ولم يتضح بعد موعد إعادة فتح قناة السويس أمام حركة الملاحة، فيما أوضحت هيئة قناة السويس، أن نحو 370 سفينة تنتظر المرور من على طرفي القناة، بما في ذلك 25 ناقلة نفط، بينما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 450 سفينة في الانتظار.